Distribution of snacks to children at Fatima Convent

भाऊबीज निमित्त बाळासाहेबांची शिवसेना मालवण तालुका यांचे वतीने फातीमा कॉन्व्हेंट, मालवण येथील मुलांना भाऊबीजेची ओवाळणी म्हणुन बिस्किटे आणी दिवाळी फराळाचे वाटप करण्यात आले यावेळी उपस्थित शिवसैनिक बबन शिंदे, राजा गावकर, बाळू नाटेकर, पराग खोत, साहिल शिंदे, साई वेंगुर्लेकर, विनोद कांबळी, राजा पोयरेकर, विराज तळाशीलकर आणी उपस्थित सीस्टर आदी उपस्थित होते.

मालवण / प्रतिनिधी