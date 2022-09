चिंदर बाजारपेठ येथील साई मंदिरातील दान पेटी अज्ञाताने फोडली

Advertisements

Donation box in Sai temple at Chinder Market was broken by unknown person

जिल्ह्यात चोरीच्या घटना वाढत असून सोमवारी रात्री अज्ञाताने चिंदर बाजारपेठ येथील भर वस्तीतल्या साईमंदिराचा दरवाजा तोडत दान पेटीतील रक्कम लंपास करण्याची घटना उघडकीस आली आहे. याबाबत आचरा पोलीस स्टेशनला खबर देण्यात आली आहे. चिंदर बाजारपेठ येथे आचरा कणकवली रस्त्यावर भर वस्तीत असलेल्या साई मंदिराच्या दरवाजाचे ग्रीलतोडल्याचे ग्रामस्थांच्या नजरेस पडताच मंडळाच्या पदाधिकारयांना याची खबर देण्यात आली. मंडळाचे अध्यक्ष नितीन पावस्कर यांनी याबाबत आचरा पोलीसांना खबर देताच आचरपोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कुलदीप पाटील दखल झाले होते.

आचरा / प्रतिनिधी