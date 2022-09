आठ सर्पमित्रांची ‘रियल हिरो अवॉर्ड २०२२’ साठी निवड

Advertisements

Selection of eight Sarpamitras from the district for ‘Real Hero Award 2022’–

हिंगोली पहेणी येथील विवेकानंद शिक्षण प्रसारक मंडळ आणि प्राणीमित्र व सर्पमित्र विजयराज पाटील मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने वन्यजीव क्षेत्रात राज्यात उल्लेखनिय कार्य केलेल्या सुमारे ३०० वन्यजीव रक्षक व सर्पमित्रांचा ‘रियल हिरो अवॉर्ड २०२२’ या पुरस्काराने सन्मान करण्यात येणार आहे. यात सिंधुदुर्ग जिल्हयातील आठ सर्पमित्रांचा समावेश असुन हा पुरस्कार वितरण सोहळा शुक्रवारी २३ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० वाजता हिंगोली पहेणी येथील देशमुख सभागृहात होणार आहे.



या पुरस्कारासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डॉ. रवींद्रनाथ रेडकर, अनिल गावडे, महेश राऊळ, प्रदीप बाणे, स्वप्नील गोसावी, यज्ञेश खरात, विठ्ठल गवस, दीपक दुतोंडकर या सर्पमित्रांची निवड करण्यात आली आहे.

ओटवणे / प्रतिनिधी–