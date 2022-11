सिंधुदुर्ग चिरेखाण संघटनेच्या अध्यक्षपदी चौकेच्या संतोष गावडे यांची निवड

Advertisements

Election of Santosh Gawde of Chowke as the President of Sindhudurg Painting Association

सिधुदुर्ग जिल्हातील सर्व चिरेखाण व्यावसायिकांची अत्यत महत्वाची सभा कसाल येथील सिध्दीविनायक हाॅल या ठिकाणी पार पडली.यावेळी सिंधुदुर्ग चिरेखाण संघटनेची स्थापना करण्यात येऊन सिधुदुर्ग जिल्हा चिरेखाण संघटनाच्या अध्यक्ष पदी चौके येथील चिरेखाण व्यावसायिक श्री.संतोष गावडे यांची निवड करण्यात आली.

यावेळी या सघटणेच्या उपाध्यक्षपदी श्री.मिंलिद साटम,देवगड,दत्ताराम राऊळ दोडामार्ग,चद्रकांत हडकर आचरा,महादेव पारकर,कणकवली ,तर सचिवपदी माळगांव येथील श्री.सुबोध पालव,सहसचिव महादेव मांडलकर व खजिनदार म्हणून दत्तात्रय गावडे यांची निवड करण्यात आली.तसेच सदस्य म्हणून अमित साटम,भिकाजी जेढे,सचिन आंबेरकर,विकास हडकर,मदन सातोसकर,प्रविण बर्वे यांची निवड करण्यात आली.



यावेळी झालेल्या या सभेमध्ये हरित लंवादाच्या आदेशा विरोध्द सुप्रिम कोर्टात दावा दाखल करून मिळालेल्या स्थगिती बाबत चर्चा करून पुढे कोर्टामध्ये भक्कमपणे आपली बाजू माडण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.तसेच सुप्रिम कोर्टामध्ये स्थगिती मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करून स्थगिती मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केल्याबद्दल जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष श्री.संग्राम प्रभूगांवकर यांचे अभिनंदन करून त्याना धन्यवाद देण्यात आले.

मालवण/प्रतिनीधी