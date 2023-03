Employees of Sawantwadi Municipality participated in the strike

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी मंगळवार पासून पुकारलेल्या बेमुदत संपात सावंतवाडी पालिकेचे सर्व कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. पाणीपुरवठा व कंत्राटी कामगार वगळता 100% पालिका कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत पालिका कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष आडारकर, पालिकेचे आरोग्य विभागाचे पांडुरंग नाटेकर, रसिका नाडकर्णी, लिपिक आसावरी शिरोडकर, भाऊ भिसे ,आदी संपात सहभागी झाले आहेत.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी