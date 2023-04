तिरोडा येथे व्यायाम शाळेचे माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांच्या हस्ते भूमिपूजन

न्हावेली / वार्ताहर

Ex-Minister of State Praveen Bhosale of Vyamya School at Tiroda Bhoomi Pujan

गावातील ग्रामस्थांना होणार व्यायाम शाळेचा फायदा

तिरोडा येथे जिल्हा परिषद मार्फत क्रीडा विभागाकडून मिळालेल्या निधीतून व्यायाम शाळेचे भूमिपूजन बुधवार दिनांक १९ एप्रिल रोजी तिरोडा ग्रामपंचायत शेजारी माजी राज्यमंत्री प्रवीण भाई भोसले यांच्या शुभहस्ते भूमिपूजन करण्यात आले.या वेळी श्री प्रवीण भाई भोसले यांनी बोलताना सांगितले की,या व्यायाम शाळेचा पंचक्रोशीतील मुलांना याचा फायदा होणार असून,यामुळे युवकांचे आरोग्य चांगले राहण्यास या व्यायाम शाळेची मदत होणार आहे.तसेच गावातील या व्यायाम शाळेचा सर्वांनी लाभ घेऊन आपलं आरोग्य व्यवस्थित ठेवाव असे आवाहन केले.



यावेळी गावचे सरपंच प्रियांका सावंत, उपसरपंच संदेश सावंत, माजी सरपंच माधुरी पटेकर, अशोक केरकर ,अनिल केरकर ,पुरुषोत्तम शेणई, चारुदत्त शेणई ,सागर नाणोसकर,पोलीस पाटील लवू रगजी सर्व ग्रामपंचायत सदस्य ,गावचे ग्रामस्थ उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सरपंच प्रियांका सावंत यांनी केले तर आभार ग्रामसेवक संदीप गवस यांनी मानले.