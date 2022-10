देहू संस्थानचे जुगारी विश्वस्त विशाल मोरेंची हकालपट्टी

Advertisements

ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :

Expulsion of Vishal More, Trustee of Dehu Sansthan पुण्यातील देहू संस्थानचे विश्वस्त विशाल मोरे यांची अखेर हकालपट्टी करण्यात आली आहे. मोरे यांना तीन पत्त्यांचा जुगार खेळताना पोलिसांनी रंगेहाथ अटक केली होती. त्यामुळे वारकरी संप्रदायात मोठी नाराजी पसरली होती. त्यामुळे जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज संस्थानने मोरेंची विश्वस्त पदावरुन हकालपट्टी केली.

संत तुकाराम महाराज संस्थाचे आजी-माजी विश्वस्त तसेच देहू नगरपंचायतीचे नगरसेवक आणि एका नगरसेविकेचा पती येलवाडी गावातील एका बंद कंपनीमध्ये जुगार खेळत होते. पिंपरी पोलिसांनी घटनास्थळी छापा टाकून यावेळी 26 जणांना अटक केली होती. त्यामुळे वारकरी सांप्रदायात एकच खळबळ उडाली होती. यानंतर देहू संस्थानने विद्यमान विश्वस्त विशाल मोरेंची पदावरुन हकालपट्टी केली.

विश्वस्त पदाच्या जागेसाठी आता निवडणूक प्रक्रिया राबवली जात आहे. यात नाना मोरेंचा एकमेव अर्ज राहिलेला आहे. त्यामुळे जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या संस्थानावर त्यांची बिनविरोध निवड निश्चित मानली जात आहे.