बँक खात्याशी आधार आणि पॅन कार्ड लिंक करण्याच्या नावाखाली खातेधारकांची लूट

Extortion of account holders in the name of linking Aadhaar and PAN card with bank account

-ठाकरे शिवसेनेचे विभाग प्रमुख विनोद ठाकूर यांचा आरोप

बँक खात्याशी आधार आणि पॅन कार्ड लिंक करण्याच्या नावाखाली बँक खातेदारकडून लूट केली जात आहे केंद्र सरकारच्या नवनवीन नियमामुळे बँक खातेदारांची पिळवणूकच केली जात असून सर्वसामान्य बँक खातेदार यात भरडले जात असल्याचा आरोप उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे विभाग प्रमुख विनोद ठाकूर यांनी केला आहे .बँक खातेदारांनी आपले बँकेतील खाते आधार आणि पॅन कार्डशी लिंक करणे आवश्यक आहे 31 मार्च पर्यंत खाते पॅन कार्ड आणि आधार लिंक करण्यासाठी एक हजार रुपये घेतले जात आहे तर 31 मार्च नंतर त्यासाठी दहा हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत त्यामुळे बँक खातेदारांची धावाधाव सुरू झाली आहे सेतू तसेच अन्य केंद्रात हे बँक खाते आधार आणि पॅन कार्डशी लिंक केले जाते. त्यासाठी सध्या एक हजार रुपये मोजावे लागत आहेत 31 मार्च नंतर मात्र दहा हजार रुपये मोजावे लागतील असे खातेदारांना सांगितले जात आहे त्यामुळे खातेदारांची धावपळ सुरू झाली आहे ग्राहकांची ही पिळवणूकच आहे. खातेदारांचे बँकात खाते असते त्यावेळी आधार पॅन कार्ड घेतले जाते ज्या खातेदाराने पॅन कार्ड आधार कार्ड लिंक केले नसेल तर त्यांच्याकडून अशी कागदपत्रे बँकेने घेणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय अशा खातेदारांशी बँक व्यवहार करता कामा नये .परंतु तसे न करता असे पैसे आकारले जात आहे ही बँक खातेदारांची पिळवणूक आहे या संदर्भात शिवसेना आवाज उठवणार असल्याचे विनोद ठाकूर यांनी स्पष्ट केले आहे.