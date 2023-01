८ जानेवारीला तळवडे येथे होणार शेतकरी मेळावा

Farmers meeting will be held at Talwade on January 8

सहयोग ग्राम विकास मंडळ गरड- माजगाव व ग्रामपंचायत तळवडे यांच्या सहकार्याने शेतकरी बागायतदार मेळावा व कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्याचे उद्घाटन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे याबाबतची माहिती प्रा.दिलीप गोडकर यांनी आज येथे दिली. मेळाव्याला कोकण कृषी विदयापिठाचे कुलगरू डॉक्टर संजय सावंत, संचालक विस्तारक शिक्षण प्रमोद सावंत, सिधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या कार्याध्यक्ष शुभदादेवी भोसले उपस्थीत राहाणार आहेत असे गोडकर यांनी सांगितले

दरम्यान हा मेळावा रविवारी दि.८ जानेवारी रोजी सकाळी दहा वाजता श्री जनता विद्यालय तळवडे सावंतवाडीच्या सभागृहामध्ये आयोजित करण्यात आल्याचे ही गोडकर यांनी सांगितले. पत्रकार परीषदेला मोतीराम टोपले, हनुमंत देसाई, सुभाष गोवेकर, आदी उपस्थीत होतै.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी