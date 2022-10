अखेर पांजरवाडा पुलाचे काम पूर्णत्वाकडे

Advertisements

Finally the work of Panjarwada bridge is nearing completion

सावंतवाडी पांजरवाडा रस्त्यावरील पुलाचे अपूर्ण अवस्थेत असलेले बांधकाम आज अनेक दिवसांनी पूर्ण करण्यात येत आहे. काम लवकरात लवकर पूर्ण करून मिळावे अशी मागणी भाजप कार्यकर्ते विराग मडकईकर यांनी काही दिवसांपूर्वी न.प. प्रशासनाकडे केली होती. पुलाचे रेलिंग चे काम पूर्ण केल्याने पुलावरून जाताना जो धोका होता तो आता टळला आहे. लवकरात लवकर पांजरवाडा मधील रस्त्याचे काम पूर्ण करून रस्ता नागरिकांसाठी खुला करावा अशी मागणी परिसरातील नागरिक करत आहेत.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी