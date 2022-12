Advertisements

Financial assistance to needy patients by Samant Trust

आज सावंतवाडी येथील डॉ परूळेकर नर्सिंग होम मध्ये डॉ जयेंद्र परुळेकर यांच्या हस्ते वाडोस येथील महिमा म्हाडगुत या कॅन्सरग्रस्त गरजू महिलेला सामंत ट्रस्ट तर्फे दहा हजार रुपयांचा धनादेश प्रदान करण्यात आला.

महिमा म्हाडगुत यांना स्तनांचा कर्करोग असून त्यांची किमोथेरपी चालू आहे.नजिकच्या काळात अशा अनेक गरजू रुग्णांना आर्थिक मदत करण्यात येईल असे डॉ परूळेकर यांनी सांगितले.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी