Financial assistance to Prasad Bandekar by Banda Nabhik Association

बांदा येथील नाभिक बांधव कु प्रसाद बांदेकर हा आजाराने त्रस्त असून त्याच्या औषध उपचारासाठी बांदा नाभिक संघटनेच्यावतीने आर्थिक मदत करण्यात आली. यावेळी बांदेकर कुटुंबीयांनी बांदा नाभिक संघटनेचे आभार मानले.



यावेळी विजय शेर्लेकर, नंदू कदम, गणपत चव्हाण, दिनेश शेर्लेकर, संतोष बांदेकर, विश्वनाथ शेंर्लेकर प्रकाश चव्हाण, कुमार हडपत आदी बांदा नाभिक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

ओटवणे / प्रतिनिधी