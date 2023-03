सुचिता बागवे हिला अखिल महाराष्ट्र प्रा.शिक्षक संघ मालवणच्या वतीने आजारपणासाठी आर्थिक मदत !

मसुरे / प्रतिनिधी

Financial assistance to Suchita Bagwe for illness on behalf of Akhil Maharashtra Primary Teachers Union Branch Malvan!

मालवण तालुक्यातील श्रावण गावातील कुमारी सुचिता सदानंद बागवे हिच्या ऑपरेशनसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. मुंबई येथे सुचिता याच्यावरती उपचार सुरू आहेत. सुचिता हिच्या दोन्ही किडन्या निकामी झालेल्या आहेत.श्री. सदानंद बागवे यांच्या घरची परिस्थिती सामान्य असल्यामुळे हा खर्च त्यांना पेलवणारा नाही.या बाबत दैनिक तरुण भारत मधून सुचिता हिच्या ऑपरेशनच्या खर्चासाठी मदतीचे आवाहन करण्यात आले होते. तसेच काही गावातील ग्रामस्थांनीही सुचिता यांच्या मदतीसाठी आवाहन केले होते.