पाच वर्षांपूर्वी आजीला भिंतीत पुरले; आरोपी नातवाला कोल्हापुरात अटक

Advertisements

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

पाच वर्षांपूर्वी राजधानीतील वृद्ध महिला शांताकुमारीच्या हत्येचा उलघडा करण्यात (old woman killed) अखेर केंगेरी पोलिसांनी यश आले आहे. याप्रकरणी आरोपी आई व मुलाला अटक करण्यात आली आहे. (Mother and son arrested from Kolhapur). गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांनी विविध पथके तयार केली होती, मात्र या प्रकरणातील तिसरा आरोपी वगळता मुख्य आरोपी शोधण्यात त्यांना अपयश आले. केंगेरी पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक वसंत यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने गुरुवारी शशिकला (४६) आणि त्यांचा मुलगा संजय (२६) यांना कोल्हापूर येथून अटक केली आहे.



पाच वर्षांपूर्वी वृद्ध महिलेची हत्या

केंगेरी सॅटेलाइट कॉलनीतील घरात हत्या करण्यात आलेल्या ६९ वर्षीय शांताकुमारी या आरोपी मुलगी शशिकला आणि नातू संजय यांच्यासह त्याच घरात राहत होत्या. शशिकला या गृहिणी असून त्यांच्या पतीचे निधन झाले आहे. मुलगा संजय हा खासगी महाकाठीने शांताकुमारी यांच्या डोक्यावर प्रहार केला. मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने यामध्ये शांताकुमारी यांचा मृत्यू झाला. खुनाचा उलघडा होऊ नये यासाठी त्यांनी मृतदेह भिंतीमध्ये लपला होता. अखेर या खुनाचा उलघडा झाला आहे.

आईच्या व मित्राच्या मदतीने लावली मृतदेहाची विल्हेवाट

शांताकुमारी यांच्या हत्येचं उलघडा होऊ नये यासाठी आरोपी संजयने कुंबलागोडी येथील आपला मित्र नंदिश याची मदत घेतली. तिघांनी मिळून मृतदेह घरातील कपाटात लपवला. वास टाळण्यासाठी रसायनांचा वापर केला. नंतर त्यांनी घराच्या आत भिंत खोदली, त्यात मृतदेहाला पुरला, नंतर सिमेंटने प्लास्टर करून तो भाग रंगवला. त्यानंतर ते या भाड्याच्या घरातून फरार झाले. काही महिन्यांनंतर ७ मे २०१७ रोजी जेव्हा मालक घराच्या दुरुस्तीसाठी गेला त्यावेळी त्याला भिंतीजवळ रक्ताने माखलेली साडी पडलेली दिसली तसेच घरात राहणारी वृद्ध महिलाही दिसली नाही. तेव्हा संशय येवून त्यांनी तत्काळ तत्कालीन निरीक्षक गिरीराज यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. त्यानंतर तपास सुरु केला होता.



कोल्हापूरातून अटक :

वृद्ध महिलेच्या हत्येनंतर आई आणि मुलगा अटकेच्या भीतीने शिमोगा येथील सागर येथे त्यांच्या मूळ गावी गेले होते. नंतर ते महाराष्ट्रातील कोल्हापुरात लपले. संजय एका स्थानिक हॉटेलमध्ये पुरवठादार म्हणून काम करत होता आणि त्याची आई क्लिनर म्हणून काम करत होती. आता पोलिसांनी त्यांना अटक केली असून त्यांना बेंगळूरला घेऊन गेले आहेत.