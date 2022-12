जिल्हयातील पाच युवकांचे गोव्यात रक्तदान

Five youths of the district donated blood in Goa

लवकरच रक्तदान शिबिराचे आयोजन

गोवा बांबुळी रुग्णालयात दोन रुग्णांवर तातडीच्या शस्त्रक्रियेसाठी तात्काळ रक्ताची आवश्यकता असताना सावंतवाडी येथील युवा रक्तदाता संघटनेच्या माध्यमातून सावंतवाडीतील पाच युवकांनी त्वरित गोव्यात जाऊन रक्तदान करीत या दोन्ही रूग्णांचे जीव वाचविले.



गोवा बांबोळी रुग्णालयात दत्तात्रेय वाडीये या रुग्णाला बायपास सर्जरीसाठी ए बी पाॅझिटिव्ह

तर सात महिन्याच्या गर्भवती महिलेला रक्तस्राव झाल्याने ए पॉझिटिव्ह रक्ताची तातडीने आवश्यकता होती. यावेळी दोन्ही रुग्णांच्या नातेवाईकांनी युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सुर्याजी यांचे लक्ष वेधताच सावंतवाडी येथील गणेश यादव, सर्वेश मराठे, लखन पाटील, सुदन केरकर, शुभम बिद्रे या पाच युवकांनी क्षणाचाही विलंब न करता तात्काळ गोवा बांबोळी रक्तपेढीमध्ये जात रक्तदान केले. या रक्तदात्या पाचही युवकांसह देव्या सुर्याजी यांचे रुग्णांच्या नातेवाईकांनी आभार मानले.

दरम्यान गोवा बांबुळी रुग्णालयाच्या रक्तपेढीत रक्ताचा तुटवडा भासत असून याबाबत या रक्तपेढीच्या अधिकारी वर्गाने युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी यांचे लक्ष वेधून रक्तदान शिबिर घेण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसात रक्तदान शिबिराचे नियोजन करण्यात येणार असुन रक्तदात्यांनी या शिबिरात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन सहभागी होऊन रक्तदान करावे असे आवाहन युवा रक्तदाता संघटना सावंतवाडी यांच्याकडून करण्यात आले आहे. यासाठी देव्या सूर्याजी 9922083238, रवी जाधव

9405264027 यांच्याशी संपर्क साधावा.

ओटवणे प्रतिनिधी