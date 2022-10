आयशर प्रो कॅन्टर पलटी होऊन भर रस्त्यावर आडवा

Advertisements

सावंतवाडी – बांदा वाहतूक ठप्प

Flip the Eicher Pro Canter across the road

चालकाला वळणाचा अंदाज न आल्यामुळे गोवा येथून गुजरातकडे जाणारा आयशर प्रो कॅनटर पलटी होऊन भर रस्त्यावर आडवा झाला. हा अपघात सायंकाळी साडेतीनच्या सुमारास इन्सुली घाटीच्यावर माजगाव येथील हॉटेल माटव नजिक येथे घडला.

या घटनेत कुणाला दुखापत झाली नाही. परंतु आयशर कॅनटर पलटी होताच भितीने ड्रायव्हरसह क्लिनरने तात्काळ घटनास्थळावरून पळ काढला. आयशर प्रो कॅनटर (G 02 ZZ82) भर रस्त्यावर आडवा झाल्यामुळे सावंतवाडी – बांदा मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. या मार्गावर दोन्ही बाजूने वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. तसेच बघ्यांची घटनास्थळी गर्दी झाली.

ओटवणे /प्रतिनिधी