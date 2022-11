तळखोलचे माजी सरपंच गोपाळ सावंत यांचे निधन

Advertisements

Former sarpanch of Talkhol, Gopal Sawant, passed away

तळखोलचे माजी सरपंच तथा प्रसिद्ध व्यापारी गोपाळ अर्जुन सावंत यांचे अल्पशा आजाराने नुकतेच निधन झाले. सावंत हे तळेखोल ग्रामपंचायतमध्ये पंधरा वर्षे लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करीत असताना सदस्य, उपसरपंच व सरपंच अशी पदे भूषविली. गावाच्या विकासासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असलेले व्यक्तीमत्व म्हणून दोडामार्ग तालुक्यात त्यांचा परिचय होता. भाऊसाहेब सावंत, प्रवीण भोसले, विकास सावंत, खासदार विनायक राऊत तसेच आमदार दिपक केसरकर यांच्याशी जवळचे संबंध होते. शेवटपर्यत गावाच्या विकासासाठी तळमळ होती. त्याच्या पश्चात तीन मुलगे, दोन मुली, पत्नी, नातू, नातवंडे असा मोठा परिवार आहे. माजी सरपंच रामदास सावंत यांचे ते वडील होत. श्री. सावंत यांच्या निधनाने तळेखोल पंचक्रोशीत हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

दोडामार्ग – वार्ताहर-