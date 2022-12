झरेबांबर येथील माजी सरपंच पांडुरंग गवस यांचे निधन

Advertisements

Former Sarpanch Pandurang Gavas of Zarebamber passed away

झरेबांबर गावठण वाडी येथील माजी सरपंच पांडुरंग गोपाळ गवस ( वय – 70 वर्षे ) यांचे राहत्या घरी शनिवारी सकाळी हृदय विकाराच्या धक्क्याने निधन झाले. श्री. गवस हे तालुक्यात पंचक्रोशीत भाई या नावाने परिचित होते. गावात अनेकांशी त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. गावातील देवस्थानचे प्रमुख मानकरी असून गावचे सरपंच पदही त्यांनी भूषविले होते . त्यांच्या पश्चात एक मुलगा, सून, नातवंडे, विवाहित मुली, जावई, भाऊ, भावजय असा मोठा परिवार आहे.

दोडामार्ग – वार्ताहर