नॅब नेत्र रुग्णालय सावंतवाडीतर्फे मळगाव येथे २५ रोजी मोफत नेत्र तपासणी शिबिर

Free eye checkup camp at Malgaon on 25th by NAB Eye Hospital Sawantwadi

नॅब नेत्र रुग्णालय सावंतवाडी आणि मळगाव ग्रामपंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने २५ एप्रिल रोजी मोफत नेत्र तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. मळगाव कुंभार्ली येथील जुन्या ग्रामपंचायत इमारतीत २५ रोजी सकाळी ११ ते दुपारी २ या कालावधीत हे शिबिर घेण्यात येणार आहे या शिबिरात नेत्र तपासणी मोफत केली जाणार असून औषधे तसेच नेत्र शस्रक्रिया हे अत्यंत माफक दरात केले जाणार आहेत नेत्र शस्रक्रिया अत्यंत कुशल डॅाक्टर व अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन केली जाणार आहे तरी जास्तीत जास्त लोकांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा असे आवाहन नॅब नेत्र रुग्णालय सावंतवाडी तसेच मळगाव ग्रामपंचायत तर्फे करण्यात आले आहे .