मालवण जेटीचे उदघाटन व बंदर विकासासाठी निधी द्यावा ; आ. वैभव नाईक यांची दादा भुसेंकडे मागणी

Fund should be given for port development – Aa. Vaibhav Naik’s no. Demand from Dada Bhus

बंदर विकास मंत्री दादाजी भुसे यांची आज आमदार वैभव नाईक यांनी भेट घेत बंदर विभागातर्फे उभारण्यात आलेल्या मालवण जेटीचे अधिकृत उदघाटन करण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर मालवण तालुक्यातील देवबाग संगम येथील साचलेल्या गाळाचा उपसा करण्यासाठी व देवबाग संगम येथे जेट्टी व त्यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात निधीची तरतूद करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली.त्यावर ना. दादाजी भुसे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत बंदर विकास विभागामार्फत देवबाग पर्यटन विकासासाठी भरीव निधी देण्याचे आश्वासन दिले.