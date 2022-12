नाल्यात पडून सावंतवाडीत फळ विक्रेता गंभीर

Advertisements

Gambhir, a fruit seller in Sawantwadi, fell in the drain

आठवडा बाजारामध्ये फळ विक्रेता अब्दुल रझाक ५५ चक्कर येऊन माया चिटणीस बिल्डिंगच्या समोरील पाणपोई च्या बाजूच्या कड्यावरून थेट (खोल नाल्यामध्ये) सांडव्यात कोसळून डोक्याला, कमरेला व पायाला गंभीर दुखापत झाली. सांडव्यामध्ये टोकारी दगड होते त्यामुळे त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांना तेथून बाहेर काढण्यासाठी अथक प्रयत्न करावे लागले. त्यासाठी सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव, बिलाल शेख, हर्षित पोकळे, बाबासाब दर्गावाले, अस्लम शेख, खालील मुस्ताक यांनी त्यांना त्या सांडव्यातून बाहेर काढून तत्काळ उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी येथे दाखल केले. घटना समजताच शोहेब बेग, सोहराब बेग, बासीत पडवेकर, यांनी जिल्हा रुग्णालयामध्ये धाव घेतली. गंभीर दुखापतीमुळे त्यांना अधिक उपचारासाठी त्यांना गोवा बांबोळी येथे हलवण्यात आले.

सावंतवाडी प्रतिनिधी