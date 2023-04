रखडलेले सावंतवाडी टर्मिनसचे काम मार्गी लावा !

Get the work of the stalled Sawantwadi terminus underway!

रोट्रॅक्ट क्लबचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांना निवेदन

सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचे रखडलेले काम पूर्ववत सुरू होण्यासह महत्त्वाच्या रेल्वेगाडयांना सावंतवाडी रेल्वे स्थानकावर थांबा मिळावा. यासाठी रोट्रॅक्ट क्लब सावंतवाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांची भेट घेत निवेदन दिले. तसेच शासन दरबारी पाठपुरावा करून सावंतवाडीकरांचा हा प्रश्न मार्गी लावा अशी मागणीही त्यांनी केली.