चिंदर-पडेकाप येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात शेळी ठार,तर एक गंभीर जखमी

Goat killed, one seriously injured in leopard attack in Chinder-Padekap

चिंदर पडेकाप येथे येथे बिबट्याचा वावर वाढला असून शुक्रवारी मध्यरात्री एकच्या सुमारास वस्तीत घुसत बापूजी उर्फ बाबू सीताराम खरात यांच्या घरालगत असलेल्या गोठ्यात शेळ्यांवर बिबट्याने हल्ला करून एका शेळीला मारल्याची घटना घडली आहे. तर दुसरी शेळी गंभीर स्वरूपात जखमी केली आहे. भर वस्तीत बिबट्याचा वावर वाढल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण असून वनविभागाने याची तातडीने दखल घेऊन बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी ग्रामस्थांमधून केली जात आहे.



चिंदर पडेकाप भागात दर्शन होत असल्याने रानावनात गुरे चारावयास जाणाऱ्या गुराख्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. याबाबत वनविभागाने तातडीने दखल घेउन कार्यवाही करण्याची मागणी होत आहे.