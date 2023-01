भटवाडी बोरजिस भागातील विकास कामांसाठी निधी देण्याचे पालकमंत्र्यांचे आश्वासन

Guardian Minister’s promise to provide funds for development works in Bhatwadi Borgis area

भटवाडी बोरजिस भागातील एक कोटीहून अधिक रकमेच्या विविध विकास कामांची पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे भाजपचे पदाधिकारी दिलीप भालेकर आणि माजी नगरसेविका दिपाली भालेकर यांनी सादर केली आहेत. या कामाला निधी देण्याची ग्वाही पालकमंत्री चव्हाण यांनी दिली आहे .भडवाडी बोरजीसवाडा तारांगण पार्क संपूर्ण रस्ता तीस लाख रुपये, भडवाडी राणे पाणंद रस्त्याचे खडीकरण , डांबरीकरण कॉंक्रिटीकरण ,फरशी बसवणे, संरक्षक भिंत यासाठी 30 लाख रुपये, भडवाडी दत्त मंदिर ते धोपेश्वर घरापर्यंत रस्ता तेरा लाख रुपये, भटवाडी गार्डन ते भालेकर घरापर्यंत गटार बांधकाम पाच लाख रुपये भटवाडी ढोरे पाणंद रस्ता डांबरीकरण सात लाख रुपये, सागर कांदळगावकर हो बांदेकर घरा पर्यत रस्ता सात लाख रुपये ,गोविंद मित्र मंदिर ते भटवाडी दत्त मंदिर पर्यंत पर्यंत रस्ता तेरा लाख रुपये ,कुणकेरी रस्ता खडी करण डांबरीकरण पंधरा लाख रुपये, रवी नाईक यांच्या घरासमोरील संरक्षण भिंत बांधणे दोन लाख रुपये इत्यादी तेरा कामे सुचवले आहेत . भालेकर यांनी एकूण 1 कोटीची 13 कामे सुचवली आहेत .या कामांना निधी देण्याचे आश्वासन पालकमंत्री चव्हाण यांनी दिले आहे.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी