गुणरत्न सदावर्तेंना ५ दिवसांची पोलीस कोठडी

मराठा समाजाविरोधात वादग्रस्त वक्तव्य करुन समाजात तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्तेस (gunaratna sadavarte) बुधवारी रात्री शाहूपुरी पोलीसांनी (shahupuri police) अटक केली. गुरुवारी सकाळी त्याला न्यायालयामध्ये हजर केले असता प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी व्ही. पी. गायकवाड यांनी सदावर्तेस यांना ५ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. दरम्यान न्यायालयामध्ये सदावर्ते यांनी स्वतच बाजू मांडली. यास फिर्यादीचे वकील अ‍ॅड. शिवाजीराव राणे, सरकारी वकील अ‍ॅड. आम्रपाली कस्तुरे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. सुमारे 1 तासाहून अधिक काळ न्यायालयात युक्तिवाद सुरु होता. (gunaratna sadavarte has been remanded in police custody for five days)



ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांना गुरुवारी सकाळी 11 वाजता कडेकोट पोलीस बंदोबस्तामध्ये प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी व्हि. पी. गायकवाड यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. सरकारी वकील ऍड. आम्रपाली कस्तुरे यांनी सदावर्ते यांना 7 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळावी अशी मागणी न्यायालयासमोर केली. सदावर्ते यांनी मराठा समाजाविरोधात वादग्रस्त वक्तव्ये केली आहेत. त्यांनी 5 मे 2021 रोजी उच्च न्यायालय व मराठा समाजाबाबत केलेल्या वक्तव्यांचे व्हिडीओ क्लिप्स उपलब्ध करावयाच्या आहेत. सदावर्ते यांच्या आवाजाचे नमुने घ्यायचे आहेत असे न्यायालयास सांगितले. त्याचसोबत सदावर्ते यांच्याविरोधात समाजात संतप्त भावना आहेत. या भावनांचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. यामुळे न्यायालयाने सदावर्ते यांना 7 दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर करावी अशी मागणी केली.



फिर्यादी दिलीप पाटील यांचे वकील ऍड. शिवाजी राणे यांनी सदावर्ते यांनी जी काही वक्तव्ये केली आहेत. त्यांच्या मागे मास्टरमाईंड कोण आहे. याचा शोध पोलिसांनी घेण्याची गरज आहे. भिमा कोरेगाव प्रकरणावेळीही सदावर्ते यांनी काही भाष्घ्णे केली आहेत. त्याचे रेकॉर्डिंग घेणे गरजेचे आहे. सदावर्ते यांचे युटय़ुब वरील वक्तव्य ताब्यात घेवून त्या व्हिडीओच्या सबस्क्रायबरचे जबाब घ्यावयाचे आहेत, त्यामुळे सदावर्ते यांना पोलीस कस्टडी मंजूर करावी अशी मागणी ऍड. शिवाजी राणे यांनी केली.



यावर सदवर्ते यांचे वकील ऍड. पिटर बारदेस्कर यांनी आक्षेप घेतला. तसेच सदावर्ते आपला युक्तीवाद स्वतःच करणार असल्याचे न्यायालयास सांगितले. यावेळी न्यायालयाने यास परवानगी दिली. युक्तिवाद करताना ऍड. सदावर्ते यांनी पोलीस कोठडी बाबत सरकारी वकीलांनी केलेला युक्तिवाद खोडून काढला. सदावर्ते आत आहे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करा असा एक मॅसेज सोशल मिडीयावर पसरत आहे. याचा मास्टरमाईंड कोण आहे याचा तपास आधी पोलिसांनी करावा अशी मागणी त्यांनी न्यायालयात केली. तसेच माझ्या आवाजाचे नमुने सातारा पोलिसांनी घेतले आहेत त्यांच्याकडून कोल्हापूर पोलीस घेवू शकतात. माझ्या वक्तव्याचे व्हिडीओ युटय़ूबवर आहेत. तेथून पोलिसांना ते मिळू शकतात. माझ्यावर दाखल असणाऱया गुह्यामध्ये शिक्षेची तरतूद 3 वर्षापर्यंत आहे. यामुळे मला न्यायालयीन कोठडी मिळाली अशी विनंती सदावर्ते यांनी न्यायालयास केली.