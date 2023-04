पारपोलीत हनुमान मंदिर कलशारोहण आणि मूर्ती प्रतिष्ठापना सोहळा उत्साहात !

ओटवणे / प्रतिनिधी

हजारो भाविकांनी घेतले दर्शन

Hanuman temple climbing and idol installation ceremony in Parpoli in excitement!

पारपोली येथे नव्यानेच साकारण्यात आलेल्या हनुमान मंदिराचा कलशारोहण आणि मूर्ती प्रतिष्ठापना सोहळा गुरूवारी शेकडो भाविकांच्या उपस्थितीत भक्तिमय वातावरणात उत्साहात संपन्न झाला. तीन दिवस झालेल्या या धार्मिक सोहळ्याला भाविकांनी गर्दी केली होती.

तीन दिवसांच्या या धार्मिक सोहळ्याला मंगळवारपासून प्रारंभ झाला. यानिमित्त तीन दिवस विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. मंगळवारी सकाळी प्रायश्चीत, देवता स्थापना, गृहयज्ञ, वास्तुयज्ञ आदी धार्मिक कार्यक्रम झाले. गुरूवारी सकाळी प्रधानहोम, कलशारोहणाचा कार्यक्रम झाला. मंदिराच्या शिखर कलशाचे पूजन गोपाळ गावकर यांच्याहस्ते सपत्नीक आणि प्रमुख मानऱ्याच्या हस्ते करण्यात आले.गुरुवारी हनुमान जयंतीला हनुमानाची मूर्ती प्रतिष्ठापना ब्रह्मवृंदाच्या मंत्रोच्चारात विधिवत करण्यात आली. त्यानंतर बलिदान, पूर्णाहुती, अभिषेक आरती, गाऱ्हाणे, त्यानंतर महाप्रसाद भाविकांनी लाभ घेतला. या धार्मिक सोहळ्याचे नियोजन पारपोली ग्राम विकास मंडळ (मुंबई), उत्सव व देवस्थान समिती तसेच जय हनुमान कला क्रिडा मंडळ आणि पारपोली ग्रामस्थांनी केले होते.