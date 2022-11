गवारेड्याच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या सोनु परब यांच्या कुटुंबीयांना शेतकरी संघटनेतर्फे मदत

Advertisements

Help to the family of Sonu Parab who was killed in the attack by the farmer’s association

चौकुळ येथे गवारेड्याच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या सोनु परब यांच्या कुटुंबीयांना शेतकरी संघटनेतर्फे शुक्रवारी तातडीची मदत करण्यात आली . शेतकरी संघटनेने कुटुंबियांची भेट घेऊन सांत्वन केले डॉक्टर जयंत परुळेकर संदीप सावंत तसेच घटनेचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी अन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात या भागातील अनेक ग्रामस्थ जखमी झाले काहींना प्राण गमावा लागला ही चिंताजनक बाब आहे . आज मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड होत आहे त्यामुळे वन्य प्राणी नागरी वस्ती देऊन नागरिकांवर हल्ला करत आहेत .

भविष्यात संकट वाढत जाणार आहे त्यामुळे संदर्भात गांभीर्याने विचार केला पाहिजे या भागातील अनेक युवक सध्या सैन्यात आहेत दुसऱ्या महायुद्धापासून या भागातील अनेक लोक सैन्य दलात काम करत आहेत जवानांचे गाव म्हणून या गावची ख्याती आहे परंतु वन्यप्राणामुळे गावातील ग्रामस्थ भयभीत आहे लहान मुलांना एकटे दुखटे फिरणे मुश्किल झाले आहे त्यामुळे वन खात्याने याबाबत विचार केला पाहिजे ग्रामस्थांच्या संरक्षणासाठी वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त केला पाहिजे आज अन्यथा झालेल्या परब यांच्या नातेवाईकांना शासनातर्फे मदत देण्यात येणार आहे . परंतु पैशाबरोबर या कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला शासकीय नोकरीत सामावून घेणे आवश्यक आहे त्या दृष्टीने शेतकरी संघटना प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी