मतदान करण्यासाठी ‘तिचा’ मुलगा आला थेट अमेरिकेतून गावी

Her son came straight from America to vote

आई आहे सरपंच पदाची उमेदवार

ग्रामपंचायत थेट सरपंच पदासाठी आई निवडणूक रिंगणात असल्याने तिला मतदान करण्यासाठी तिचा मुलगा थेट अमेरिकेतून गावी आला त्याने मतदानाचा हक्क रविवारी बजावला. चराठे गावात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीन मारीता बावतीस फर्नांडिस यांना थेट सरपंच पदासाठी निवडणूकीच्या रिंगणात उभे केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज मतदानानिमित्त त्यांचा मुलगा अमेरिकेतून थेट आपल्या आईला मतदान करण्यासाठी तो चराठा येथे आला असून त्यांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला आहे.

आपल्या आईला विजयी करण्यासाठी थेट अमेरिकेतून मुलगा गावात मतदान करण्यासाठी हजेरी लावली. क्लाइवजो बावतीस फर्नांडीस असे त्या मुलाचे नाव आहे.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी