महाराष्ट्रासहित सिंधुदुर्ग आणि मातोंड गावच्या उन्नतीसाठी मी प्रयत्नशील- नार्वेकर

I will strive for the upliftment of Sindhudurg and Matond villages along with Maharashtra – Narvekar

सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी आणि उन्नतीसाठी मी प्रयत्नशील आहे. जिल्ह्यात रोजगार तयार झाले, स्थानिकांच्या हाताला काम मिळालं तर याठिकाणची परिस्थिती नक्कीच सुधारेल, आर्थिक सुबत्ता या जिल्ह्याला प्राप्त होईल. सिंधुदुर्ग हा पर्यटनाचा जिल्हा आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या दृष्टीने इथे अनेक संधी तयार होऊ शकतील असे मत विधानसभा अध्यक्ष ऍड राहुल नार्वेकर यांनी मातोंड येथे व्यक्त केले. सोमवारी मातोंड गावच्या ग्रामदेवतेचा देवी सातेरीचा जत्रोत्सव असून यावेळी नार्वेकर यांनी आपल्या कुलदेवतेचे दर्शन घेतले.



नार्वेकर म्हणाले की, श्री देवी सातेरीचा आशीर्वाद व कृपा सातत्याने आमच्या नार्वेकर कुटुंबावर आहे. गेले ३० ते ४० वर्ष आमचं संपूर्ण परिवार या जत्रेसाठी येतो. आणि आज विधानसभा अध्यक्ष म्हणून माझी निवड झाल्यानंतर पहिल्यांदाच श्री सातेरीच्या दर्शनासाठी येण्याची संधी मला प्राप्त झाली. निश्चितच मातोंड गावच्या विकासासाठी झुकत माप मिळेलच त्याच बरोबर पर्यटन जिल्हा असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास या विधानसभेच्या कार्यकाळात होईल असे त्यांनी आश्वासनही दिले.



यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, माजी नगराध्यक्ष संजू परब, भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष राजू नाईक, पश्चिम देवस्थान कमिटीचे माजी सदस्य हिरोजी उर्फ दादा परब, प्रमुख गावकर रमाकांत परब, उदय परब, तंटामुक्ती अध्यक्ष तुकाराम परब, पं स माजी उपसभापती प्रफुल्लचंद्र उर्फ बाळू परब, सोसायटी संचालक ज्ञानेश्वर केळजी, एम जी मातोंडकर, विद्याधर तावडे, डॉ भालचंद्र कांडरकर, रविकिरण परब, ताता मेस्त्री, रावजी परब, किशोर परब, सुधाकर परब, मातोंड तालाठी श्री गुरव यांच्यासाहित सर्व गावकर मंडळी, ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी समस्त गावकर मंडळी यांच्या वतीने त्यांचा शाल, श्रीफळ व पुष्पहार घालून सन्मान करण्यात आला.

सावंतवाडी/प्रतिनिधी-