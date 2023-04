न्हावेलीत बागायतदार शेतकऱ्यांच्या शेतीचे गव्यांकडून नुकसान !

न्हावेली / वार्ताहर

In Nhaveli horticultural farmers loss of agriculture and horticulture from cows!

न्हावेली येथील बागायतदार शेतकऱ्यांचं गव्यांकडून शेती बागायतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान सध्या भर वस्तीत गव्यांच्या कळपा कडून शेती बागायतीचे लाखोंचे नुकसान गावात भीतीचे वातावरण गावात सर्रासपणे गव्यांचा वावर संबंधित खाते याकडे लक्ष कधी देणार शेतकऱ्यांचा सवाल. न्हावेली (विवर वाडी) येथे सध्या गव्या रेड्यानी शेतकरी,बागायतदार यांची झोपच उडविली आहे.सद्या गाव्यांचा कळप या गावातील शेती बगायतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत आहेत. मंगळवार रात्रीची घटना, यामध्ये न्हावेली येथील श्री मोहन पालेकर यांच्या बागेतील दोन वर्षांची सुमारे २५ सुपारीची झाडे व काजू कलमांची गवारेड्यांनी अक्षरशः मोठ्या प्रमाणात नासधूस केली आहे.तसेच आजू_ बाजूच्या शेतकऱ्यांच्या बागायतीचे पण नुकसान केले आहे.त्यामुळे संबंधित खात्यातील अधिकाऱ्यानी या गव्यांचा बंदोबस्त करून झालेले नुकसान मिळावे अशी मागणी शेतकरी बागायतदार तसेच ग्रामस्थांच्या वतीने होत आहे.