रत्नागिरीतील कोकण सभेत मालवणातील युवकांचा मनसेत प्रवेश !

In the Konkan Sabha in Ratnagiri, the youth of Malvan entered the MNS!

मालवणात लवकरच पक्षप्रवेशाचा सपाटा – अमित इब्रामपूरकर

मालवणातील प्रसिद्ध चिरेखाण व्यावसायीक व उद्योजक कै. विलास गावडे यांचे सुपुत्र युवा उद्योजक कु.प्रितम विलास गावडे यांचा रत्नागिरीत जाहीर सभेत राजसाहेब ठाकरेंच्या हस्ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत जाहीर प्रवेश.सोबत मालवण मधील भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांचा देखील मनसे मध्ये जाहीर प्रवेश.

मालवणातील चौके येथील प्रसिद्ध चिरेखाण व्यावसायीक व उद्योजक कै. विलास गावडे यांचे सुपुत्र युवा उद्योजक विलास गावडे कंस्ट्रक्शन व रुबाब मेन्स विअर चे मालक कु.प्रितम विलास गावडे यांनी रत्नागिरीत जाहीर सभेत आपल्या सहकाऱ्यांसोबत राजसाहेब ठाकरेंच्या हस्ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत जाहीर प्रवेश केला.सोबत मालवण मधील भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांनी देखील मनसे मध्ये जाहीर प्रवेश केला.यावेळी कु प्रितम विलास गावडे यांच्या सोबत,गणेश सातार्डेकर,राहुल मोंडकर,लौकिक मेथर,तथागत मालवणकर,चिन्मय कुणकवळेकर

,प्रमोद डिचवलकर,रोहन तावडे,हर्ष जोशी हे उपस्थित होते या प्रवेशा साठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने चे नेते शिरीष सावंत,मनसे सरचिटणीस परशुराम (जीजी) उपरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमित इब्रामपूरकर, मनविसे माजी जिल्हाध्यक्ष कुणाल किनळेकर,मनविसे कार्यकारणी सदस्य महाराष्ट्र राज्य व रत्नागिरी सिंधुदुर्ग चे संपर्क अध्यक्ष अमोल साळुंखे,मनविसे उपजिल्हाध्यक्ष प्रतिक कुबल ,मनविसे तालुका अध्यक्ष संदीप लाड यांनी प्रयत्न केले. कु. प्रितम विलास गावडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या प्रवेशाने मालवण मनसे ला नवसंजीवनी मिळेल तसेच लवकरच मालवणात पक्ष प्रवेशाचा सपाटा सुरु होणार आसल्याचे मनसेच्या अमित इब्रामपूरकर यांनी सांगितले.