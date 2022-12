मुंबई विद्यापिठाच्या योगा स्पर्धेत बँ. खर्डेकर कॉलेजचे यश

Advertisements

कल्याण बिर्ला कॉलेज, येथे 12 डिसेंबर रोजी मुंबई विद्यापीठ इंटर झोन अंतर्गत घेण्यात आलेल्या योगा स्पर्धेत बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालय वेंगुर्लेतील मुलींच्या गट संघाने (कोकण झोन) रौप्यपदक प्राप्त केले.

या योगा स्पर्धेत संघात मारिया डिसोझा, सिध्दी साळगांवकर, शामिनी फर्नाडीस, यांनी मुलीच्या संघातून रौप्यपदक तर मुलांच्या गटातील संघात अमोल सावंत, सुनिल काळे, हर्षल आरोलकर, ऋषीकेश परब, सर्वेश तुळसकर या खेळाडूंनी ब्राँझ पदक प्राप्त केले.



शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कौन्सिल मेंबर दौलतराव देसाई यांनी विजयी खेळाडूंचे गुलाबपुष्प देऊन अभिनंदन केले. सचिव जयकुमार देसाई, अध्यक्षा मंजिरी मोरे-देसाई, महाविद्यालयाचे प्राचार्य व्ही. ए. देऊलकर यांनी अभिनंदन केले व शुभेच्छा दिल्या. या सर्व विद्यार्थ्याना क्रीडा शिक्षक प्रा. जे. वाय. नाईक यांचे मार्गदर्शन लाभले. जिमखाना सदस्य, प्रा. डी. आर. आरोलकर, सुरेंद्र चव्हाण, प्रा. वसंत नंदगिरीकर, प्रा. कमलेश कांबळे या बरोबरच महाविद्यालयाचे प्राध्यापक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी या विद्यार्थ्याचे अभिनंदन केले.

