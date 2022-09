सावंतवाडीत कौटुंबिक समस्या समुपदेशन व मार्गदर्शन केंद्राचे उद्घाटन

Advertisements

Inauguration of Family Problems Counseling and Guidance Center at Sawantwadi –

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्यावतीने कौटुंबिक समस्या समुपदेशन, कायदेशीर मदत व मार्गदर्शन केंद्राचा उद्घाटन सोहळा शुक्रवार, दिनांक 16 सप्टेंबर 2022 रोजी दुपारी 2.00 वा. सावंतवाडीतील सालईवाडा येथे प्रथमेश कॉम्प्लेक्समध्ये पार पडला.



यावेळी माजी राष्ट्रवादीच्या अर्चना घारे-परब, सामाजिक कार्यकर्त्या अनुराधा भोसले, रोटरी क्लबच्या सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष विनया बाड, अ‍ॅड. रेवती राणे, सेंटरच्या कौन्सिलिर मीनाक्षी अळवणी, पोलिस हेड कॉन्स्टेबल श्रेया माळकर, वेदीका गावडे, माजी नगरसेविका अफरोज राजगुरु, राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, राष्ट्रवादी काँग्रेस सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी आदी मान्यवर उपस्थित होते.



कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ऑनलाईन उपस्थिती दर्शवत सहभागी महिला वर्गाला मार्गदर्शन केले.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी–