बांदा सहकारी सेवा संस्थेच्या सहकार कृषी भवनाचे उद्घाटन २५ मे रोजी

प्रतिनिधी

बांदा

Inauguration of Sahakar Krishi Bhavan of Banda Cooperative Service Society on 25th May

बांदा ग्रुप विविध कार्यकारी सहकारी सेवा मंडळी, लि. बांदा (कार्यक्षेत्र बांदा, शेर्ले, गाळेल ) या संस्थेच्या सहकार कृषी भवनाचे व सभागृहाचे उद्घाटन गुरुवार दि. २५ मे २०२३ रोजी सकाळी ठिक १०.३० वाजता संस्थेच्या सभागृहात संपन्न होत आहे. “सहकार कृषीभवन” कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व उद्घाटक जिल्हा बँक अध्यक्ष मनिष प्रकाश दळवी यांच्या शुभहस्ते व संस्थेचे माजी चेअरमन सावळाराम राजाराम सावंत यांच्या उपस्थितीत संपन्न होणार आहे.



“कै. माधव हरी अळवणी सभागृह’ उद्घाटक श्रीपाद माधव अळवणी या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून अतुल काळसेकर, उपाध्यक्ष सिं.जि.म.स. बँक सिंधुदुर्ग, विद्याधर परब संचालक सिं.जि.म.स. बँक सिंधुदुर्ग, गजानन गावडे संचालक सिं.जि.म.स. बँक सिंधुदुर्ग,महेश सारंग संचालक सिं.जि.म.स. बँक सिंधुदुर्ग, रविंद्र मडगांवकर संचालक सिं.जि.म.स. बँक सिंधुदुर्ग, प्रमोद कामत माजी संचालक जिल्हा बँक,. मंदार कल्याणकर माजी सरपंच, माणीक भा. सांगळे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था सिंधुदुर्ग,अनिल शिरसागर सहा. निबंधक सहकारी संस्था सावंतवाडी या कार्यक्रमासाठी प्रमुख उपस्थिती प्रियांका नाईक सरपंच बांदा, प्रांजल जाधव सरपंच शेर्ले, संजय डिंगणेकर सरपंच डिंगणे गाळेल, अक्रम खान माजी सरपंच, बांदा, जगन्नाथ एकनाथ धुरी माजी सरपंच शेर्ले,स्मिता नाईक माजी सरपंच, डिंगणे गाळेल या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे आवाहन घनःश्याम महादेव बांदेकर चेअरमन व सौ. मयुरी महेश सचिव संचालक व सर्व सभासद, कर्मचारी वर्ग यांनी केले आहे.