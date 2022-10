दोडामार्ग येथील नगरपंचायत गार्डनच्या खेळणी साहित्याचे उद्घाटन

Advertisements

Inauguration of toys of Nagar Panchayat Garden at Dodamarg

कसई – दोडामार्ग नगरपंचायत मार्फत उभारण्यात आलेल्या गार्डन मधील लहान मुलांसाठीच्या छोट्या मोठ्या खेळण्याचे उद्घाटन गार्डन मध्ये येणाऱ्या चिमुकल्यांच्या हस्ते करण्यात आले. नगरपंचयातने एक वेगळाच कार्यक्रम यावेळी आयोजित केला होता.



दोडामार्ग – तिलारी रोडवर सिद्धिविनायक मंदिरच्या पुढे नगरपंचायतच्यावतीने छोट्यासाठी सुंदर गार्डन उभारले आहे. या गार्डन मध्ये विशेषतः सायंकाळी अनेक लहान मुलांमुलींचा चिवचिवाट असतो. अतिशय मनोमोहक हिरवळ व झाडे यांनी परिपूर्ण असलेल्या या गार्डन मध्ये नगरपंचायतने अलीकडेच रंगीबेरंगी खेळणी आणली आहेत. झोपाळे, घसरगुंडी तसेच अन्य तत्सम साहित्य आणल्याने बच्चे कंपनी मध्ये खुशीचे वातावरण आहे. ऐन दीपावली आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर या गार्डन मध्ये येणाऱ्या बच्चे कंपनीच्या हस्तेच या सर्व खेळणी साहित्याचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, उपनगराध्यक्ष देविदास गवस, नगरसेवक नितीन मणेरीकर, ज्योती जाधव, गौरी पार्सेकर, सुकन्या पनवेलकर, सोनल म्हावळणकर, क्रांती जाधव, स्वराली गवस, नगरपंचायत कर्मचारी संजय शिरोडकर आदी उपस्थित होते.

दोडामार्ग – वार्ताहर