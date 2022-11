ओटवणेत कार्तिक उत्सवाची सांगता; पालखी सोहळा ठरला लक्षवेधी

Advertisements

Kartik Utsav ends in Ottawa; The Palkhi ceremony was eye-catching

ओटवणे येथील रवळनाथ मंदिरात कोजागिरी पौर्णिमेपासून त्रिपुरारी पौर्णिमेपर्यंत गेले एक महिनाभर सुरू असलेल्या ऐतिहासिक जागर अर्थात कार्तिक उत्सवाची सोमवारी रात्री सवाद्य पालखी सोहळ्याने सांगता झाली. त्रिपुरारी उत्सवाच्या या सांगता पालखी सोहळ्यात शेकडो भाविकांनी सहभाग घेतला.



सावंतवाडी संस्थान काळापासून राजेशाही थाट व परंपरा लाभलेल्या जागर उत्सवात देवस्थानच्या वैशिष्टयपूर्ण नोकरांची रचना पाहायला मिळाली. पालखी सोहळ्यापूर्वी दीपमाला परिसरात पणत्या प्रज्वलित करून त्रिपुरारी उत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी दीपमाळा ठिकाणी त्रिपुरारी पौर्णिमेचे गाऱ्हाणे घालण्यात आले. पालखी सोहळ्या दरम्यान महालदार शिपाई नाईक यांचा चित्तथरारक लाठी काठी फिरवण्याचा पारंपारीक कार्यक्रम झाला. पालखी मंदिरात आल्यानंतर देवस्थानच्या सर्व देवतांना सवाद्य पंचारती ओवाळल्यानंतर पुराण वाचन व आरतीने या जागर उत्सवाची सांगता झाली.

ओटवणे / प्रतिनिधी