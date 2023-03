लेफ्टनंट विनायक देसाई यांचा डेगवे आंबेखणवाडीच्या ग्रामस्थांतर्फे सत्कार!

सावंतवाडी / प्रतिनिधी

Lieutenant Vinayak Desai felicitated by the villagers of Degwe Ambekhanwadi!

सावंतवाडी तालुक्यातील डेगवे गावचे सुपुत्र श्री विनायक चंद्रकांत देसाई हे भारतीय सैन्य दलात सैनिक म्हणून कार्यरत असताना सैनिक दलाच्या लेफ्टनंट पदाची विभागीय परिक्षा देत होते.त्यात ते उत्तीर्ण झाले असून लेफ्टनंटपदी” त्यांची नुकतीच हैद्राबाद येथे नियुक्ती झाली आहे.त्यामुळे ते सदर ठिकाणी हजर होण्यापूर्वी आपल्या स्वग्रामी आले होते.त्याचे औचित्य साधून डेगवे -आंबेखणवाडीच्या ग्रामस्थांनी त्यांचा सत्कार सोमवार दि.२७/३/२०२३ रोजी “श्री ब्राह्मणीतीर्थ क्षेत्र”आंबेखणवाडी येथे रात्री ८:०० वाजता आयोजित केला होता.सदर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डेगवे माजी सरपंच श्री मंगलदास देसाई हे होते.



यावेळी श्री ब्राह्मणी स्थळाचा पुजारी श्री वामन देसाई यांनी विधीवत पुजा करून देवतांना गाव गाराणे घातले.प्रास्ताविक भाषणात माजी सरपंच श्री मंगलदास देसाई यांनी डेगवे गांव हा सैनिक पेशा असणाऱ्या पैकी एक आहे.या गावातील अनेक सुपुत्राने पोलीस व सैनिक पेशा पत्करुन देशसेवा केली आहे.याचा आमच्या डेगवे ग्रामस्थांना सार्थ अभिमान वाटतो आहे.श्री विनायक देसाई यांच्या सारखी जिद्द व चिकाटी पाहून आमचे इतर बांधव त्यांची प्रेरणा घेऊन विविध क्षेत्रात काम करतील असा आम्हाला दृढ विश्वास वाटतो.आजच्या युवाशक्तीला त्यांनी मार्गदर्शन करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.विनय देसाई याचा सत्कार जेष्ठ ग्रामस्थ श्री. मनोहर देसाई यांच्या हस्ते शाल श्रीफळ व पुष्पहार देऊन केला.या वेळी त्याची आई व कुटुंबातील सर्व लोक व ग्रामस्थ आर्वजून उपस्थित होते