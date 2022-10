Advertisements

Life certificates should be submitted by November 10; Divyang organization Malvan city has appealed to the disabled

र्व दिव्यांग बांधवांना कळवण्यात येते की मालवण नगरपरिषद दारिद्र्य निर्मुलन योजनेअंतर्गत निधी 5% राखीव केलेला आहे. तरी 10 नोव्हेंबर पर्यंत हयात दाखले सादर करायचे आहेत. तरी सदरचे हयात दाखले भरड नाका वायुसुत कम्युनिकेशन सेंटर मध्ये उपलब्ध आहेत, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

मालवण / प्रतिनिधी