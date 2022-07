Assembly Speaker Election Live Update : विधानसभा अध्यपदाच्या मतदानाला सुरुवात

महाराष्ट्रात सत्तांतराच्या घडामोडी घडत आहेत. नविन सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी दोन दिवसाचे अधिवेशन बोलावले आहे. हे विशेष अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आता अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभा अध्यक्षांची निवड होईल. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी शिंदे यांना आपलं बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे. भाजपाकडून राहुल नार्वेकर रिंगणात असून महाविकास आघाडीकडून शिवसेनेचे राजन साळवी यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. मात्र भाजपाकडून विजयाची खात्री दाखवली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह गटाचे आमदार विधानभवनात दाखल झाले आहेत. सर्वांनी भगव्या रंगाचे फेटे घातले आहे. आज दिवसभरात नेमके काय होणार याची अपडेट तुम्हाला देणार आहोत. (Maharashtra Assembly Speaker Election Live)









11:15 AM- शिंदे गट आणि भाजपची मतमोजणी सुरु.



11:10 AM- थोड्याच वेळात अध्यपदासाठी मतदान. आमदारांनी नाव आणि अनुक्रमांक उच्चारावे असे उपाध्यक्षांनी सांगितले. मतदानासाठी सभागृहाचे सर्व दरवाजे १० मिनिटे बंद केले.



11:10 AM- चेतन तुपेंनी राजन साळवींचा प्रस्ताव मांडला.



11:10 AM- चंद्रकांत पाटलांनी राहुल नार्वेकरांचा प्रस्ताव मांडला.महाजनांकडून नार्वेकरांच्या नावाला अनुमोदन.



11:10 AM- नाना पटोलेंमुळे आजचा दिवस पाहायला मिळाला- देवेंद्र फडणवीसांचा टोला.



11:10 AM: राज्यपालांनी एक आदर्श घातलायं-जयंत पाटील.



11:00 Am- अधिवेशनाला सुरुवात



10:30 Am- शिंदे गटाने हा पक्षादेश धुडकावून लावत नवीन व्हीप जारी केला आहे. शिवसेनेच्या लेटरहेडवर शिंदे गटाने हा व्हीप बजावला असून, यामध्ये भाजप-शिंदे गटाचे उमेदवार राहुल नार्वेकर यांना विजयी करा असा आदेश काढला आहे.



10: 50 Am- विधानभवनात काॅंग्रेसच्या बैठकिला सुरुवात झाली आहे. काॅंग्रेसचे वरिष्ट नेते आणि आमदार उपस्थित राहिले आहेत. या बैठकित राजन साळवी यांनी मतदान करण्य़ाचे आदेश देण्यात आले आहेत.