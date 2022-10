मालवण तालुका गाबित समाजतर्फे ‘आम्ही गाबित’ अभियान राबविणार

Advertisements

Malvan taluka Gabit will implement ‘We Gabit’ campaign by the society

मालवण तालुका गाबित समाजतर्फे ‘आम्ही गाबित’ अभियान राबविण्यात येणार आहे. पुढील सहा महिने विविध उपक्रम राबवून जास्तीतजास्त गाबित समाज बांधवांपर्यंत पोहचत ‘आम्ही गाबित’ अभियान यशस्वी करण्याचा निर्धार मालवण तालुका गाबित समाज कार्यकारिणीच्या बैठकीत करण्यात आला. यावेळी तालुकाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कोळंबकर, उपाध्यक्षा अन्वेषा आचरेकर, खजिनदार मिथुन मालंडकर, सदस्य भाऊ मोरजे, दादा वाघ, दिक्षा ढोके, पूजा सरकारे, सेजल परब, पवनकुमार पराडकर, संतोष ढोके, नरेश हुले, सल्लागार महेश जुवाटकर आदी उपस्थित होते.

मालवण / प्रतिनिधी