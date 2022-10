किल्ला बनवणे स्पर्धेला मालवणात उत्स्फूर्त प्रतिसाद ; स्पर्धेचा निकाल जाहीर

Advertisements

एकता मित्रमंडळ व ओम आंबेरकर प्रथम क्रमांकाचे विजेते

Malvan’s spontaneous response to fort-building competition; The result of the competition is announced

मनसे मालवण शहर अध्यक्ष विशाल ओटवणेकर यांच्या आयोज वतीने दिवाळी देखावा, किल्ला स्पर्धेत एकता मित्रमंडळ मालवण व ओम आंबेरकर प्रथम क्रमांकाचे विजेते ठरले.शहर अध्यक्ष विशाल ओटवणेकर यांच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या या स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण मनसे मालवण तालुका सचिव विल्सन गिरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले.

स्पर्धेतील विजेते:

किल्ला बनवणे : प्रथम क्रमांक – ओम आंबेरकर (पंचायत समिती रोड), द्वितीय – स्वराज्य परब (वराड, मधलीवाडी), तृतीय – वेदांत नाईक, चिन्मय पाटील ( बाजारपेठ) उत्तेजनार्थ – श्रेया पाटकर, जुई गरगटे, माघी मांगले, देविका गरगटे, अभिनंदन गरगटे, यथार्थ कडू, नित्या, वेदा, तनिष यांना गौरवण्यात आले.

चलचित्र देखावा : प्रथम क्रमांक – एकता मित्रमंडळ मालवण बाजारपेठ (श्रीकृष्ण गोवर्धन पर्वत उचलताना), उत्तेजनार्थ : वेदिका सुभाष कुमठेकर, तेजश्री दीपक जुवाटकर रा. इंदिरा कॉम्प्लेक्स, उत्तेजनार्थ : दुर्वेश शशांक खोत यांना गौरविण्यात आले.

