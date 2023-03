वन्य प्राण्यांपासून होणाऱ्या नुकसानीवर उपाययोजना करावी ; अर्चना घारेंनी वेधलं अजित दादांचं लक्ष !

सावंतवाडी / प्रतिनिधी

Measures should be taken against damage caused by wild animals; Archana Ghare caught Ajit Dada’s attention!

सावंतवाडी मतदारसंघातील दोडामार्ग, चौकुल,आंबोली या परिसरात हत्ती, गवेरडे, माकड, केलडी, डुक्कर इत्यादी जंगली प्राण्यापासून शेतक-यांच्या मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या नुकसान भरपाई व यावर उपाययोजना करण्यासाठी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोकण विभागीय महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब यांनी विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांना यांचे लक्ष वेधले आहे.त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

दोडामार्ग,चौकुल,आंबोली हा संपूर्ण परिसर निसर्गसंपन्न असून येथील अर्थव्यवस्था ही भात शेती व बागायतीवर अवलंबून आहे. येथील भूमिपुत्रांनी मोठ्या कष्टाने जमिनींमध्ये फळबागा विकसीत केल्या आहेत. परंतू सध्या या सर्व शेती व बागांना हत्ती, गवेरडे, माकड, केलडी, डुक्कर इत्यादी जंगली प्राणी मोठ्या प्रमाणात नुकसान पोहचवत आहेत. येथील शेतकरी हा आर्थिकदृष्टया संपन्न नाही. परंतू मिळेल त्या उत्पन्नावर आपली उपजिवीका करीत आहे.आधीच दरवर्षी येणारी वादळे,अतिवृष्टी यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून त्यात आता या प्राणीसंकटाची देखील भर पडली आहे.

दोडामार्ग तालुक्यातील तिराळी धरणाचा परिसर हा डोंगरद-यांनी वेढलेला आहे. मुबलक पाणी, वाढलेली झाडी, शेती व फळबागायतीपासून मिळणारे शास्वत कायमस्वरुपी अन्न हे रानटी प्राणी स्थिरावण्याचे प्रमुख कारण आहे.विशेषतः हत्तींचे आगमन झाल्यापासून हत्ती नारळ, सुपारी, केळी, बांबू इ. बागायतीचे मोठया प्रमाणात नुकसान करतात. काहीवेळा मनुष्यावरही जीवघेणा हल्ला करतात. शिवाय नुकसान भरपाई ही तुटपूंज्या स्वरुपात मिळते. त्यामूळे हत्तीना मूळ त्यांच्याच अधिवासात म्हणजेच कर्नाटक राज्यात पुन्हा सोडणेच योग्य आहे.तसेच इतर जंगली प्राण्यांसाठी वनविभागाच्या परिसरामध्ये पानवठे निर्माण केल्यास ते परिसरातील शेतीचे नुकसान करणार नाही, अशा उपायोजना होणे आवश्यक आहे.