मेघना शिरोडकर ठरल्या खेळ पैठणीच्या मानकरी

Meghna Shirodkar became the champion of Khel Paithani

महिला दिनानिमित्त दांडेली ग्रामपंचायतीचे आयोजन

दांडेली ग्रामपंचायत तर्फे महिला दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या विविध स्पर्धांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. यानिमित्त आयोजित केलेली खेळ पैठणीची स्पर्धा उत्तरोत्तर रंगत गेली . अंतिम फेरीअंती मेघना गुरुनाथ शिरोडकर या जेतीपदासह पैठणीच्या मानकरी ठरल्या. सुप्रिया महेश पांगम उपविजेत्या तर रूपाली रुपेश मोराजकर तृतीय क्रमांक विजेत्या ठरल्या . प्रचिती मडूरकर चतुर्थ तर सृष्टी गोडेकर हिने पाचवा क्रमांक पटकावला. त्या स्पर्धेचे सूत्रसंचालन युसुफ आवटी यांनी केलं. पाककला स्पर्धेत प्रथम क्रमांक सौ. श्री नाईक द्वितीय सौ. दीपलक्ष्मी मालवणकर यांना मिळाले या स्पर्धेचे परीक्षण प्रा.सौ सुषमा मांजरेकर व सौ प्रा. रूपा कामत यांनी केले. स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण सरपंच निलेश अरुणकर व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले तर उद्घाटन सरपंच अरुणकर माजी सरपंच कृष्णा पालेकर महादेव पांगम ग्रामपंचायत सदस्य उमा पांगम प्रफुल्लता मालवणकर सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रवीण मांजरेकर परीक्षा सौ मांजरेकर प्राध्यापक सौ कामत ग्रामसेवक राऊत सामाजिक कार्यकर्ते अमोल अरुसकर ग्राम संघ महिला बचत गट अध्यक्ष सुचित माणगावकर मयुरी नाईक राजश्री मोजकर रंजना मानगावकर कविता मालवणकर दीपक लक्ष्मी मालवणकर आदींच्या उपस्थितीत झाले.

न्हावेली वार्ताहर