लष्कराच्या परीक्षेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाईसद्वारे कॉपीचा प्रकार, एकास अटक

पुणे / वार्ताहर :

Mode of Copying by Electronic Device in Army Exam लष्कराच्या ग्रुप सी विभागातील भरतीसाठी सुरु असलेल्या लेखी परीक्षेत एका उमेदवाराने कॉपी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक डिवाईसचा वापर केल्याचे आढळून आले आहे. अमन रामेश्वरम सिंग (वय 22, रा. चित्तर, जीद, हरियाना) असे या उमेदवाराचे नाव असून, येरवडा पोलिसांनी त्याला रविवारी रात्री अटक केली आहे. याप्रकरणी नाईक सुभेदार प्रदिप शिंदे यांनी येरवडा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. हा प्रकार खडकी येथील बी ई जी स्पोर्टस कॉम्लेक्समध्ये रविवारी दुपारी तीन वाजता घडला आहे.

याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लष्कराच्या ग्रुप सी विभागाकरीता देहुरोड येथे भरती करण्यात येणार आहे. त्याची लेखी परिक्षा खडकी येथील स्पोर्ट कॉम्लेक्समध्ये रविवारी होती. यावेळी अमन सिंग हा इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस लपवून परिक्षा केंद्रात आला. परीक्षा सुरु असताना त्याच्याकडे कॉपी करण्याकरीता इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस मिळून आला. पोलिसांनी त्याला अटक केली असून, पोलीस उपनिरीक्षक एन पाटील याबाबत पुढील तपास करीत आहेत.

