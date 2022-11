‘भारत जोडो यात्रेत’सिंधुदुर्गातील 25 हून अधिक काँग्रेसचे कार्यकर्ते सहभागी

Advertisements

More than 25 Congress workers from Sindhudurga participated in “Bharat Jodo Yatra”.

काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा महाराष्ट्रात पोहोचली आहे या यात्रेत सिंधुदुर्गातील 25 हून अधिक काँग्रेसचे कार्यकर्ते सहभागी झाले आहे जिल्हाध्यक्ष इरशाद शेख, महिला जिल्हाध्यक्ष साक्षी वंजारी, सुगंधा साटम, प्रकाश जैतापकर, प्रदीप मांजरेकर, सुनील पाटील, मनोज रावराणे ,विजय सावंत नगराध्यक्ष अफरीन करोल आदी सहभागी झाले आहेत भारत जोडो यात्रेला उस्फूर्त प्रतिसाद जनतेतून मिळत आहेत लाखाहून अधिक जनसमुदाय दररोज यात्रेत सहभागी होत आहे भारत जोडो यात्रेने देशाला नवी दिशा मिळाली आहे यात्रेतून काँग्रेस पक्षाला उभारी मिळणार आहे महाराष्ट्रात यात्रा सध्या नांदेडमध्ये आहे महाराष्ट्रातही यात्रेला प्रतिसाद मिळत आहे या यात्रेत सहभागी होण्याचे भाग्य मला मिळाल्याचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते विजय सावंत यांनी सांगितले कार्यकर्त्यांनी भारत जोडो यात्रेत सहभागी झालेले शेतकरी नेते तथा विचारवंत योगेंद्र यादव यांच्याशी चर्चा केली.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी