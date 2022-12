आचरा कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना खासदार व आमदार यांच्याकडून प्रवास खर्चासाठी मदतीचा हात

Advertisements

MP and MLA help students of Achra College for travel expenses

26 जानेवारी रोजी गनराज्यदिनी राजपथावरील कार्यक्रमासाठी आचरा कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना दिल्लीवारी करावी लागणार आहे येणाऱ्या प्रवास खर्चासाठी खासदार विनायक राऊत व आमदार वैभव नाईक यांनी मदतीचा हात दिला आहे. खासदार श्री विनायक राऊत व वैभव नाईक यांनी प्रत्येकी वीस हजार अशी रोख चाळीस हजाराची रोख स्वरूपात मदत केली आहे.

आचरा कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी खासदार विनायक राऊत यांची भेट घेतली यावेळी त्यांच्या समवेत मालवण तालुका अध्यक्ष हरी खोबरेकर, मंदार केणी, आचरा कॉलेज लोकल कमिटी पदाधिकारी विदयानंद परब, रुपेश साटम, आचरा कॉलेजचे विद्यार्थी उपस्थित होते.

यावेळी खासदार राऊत म्हणाले कीं ग्रामिण भागातून असून सुद्धा ऑल इंडिया प्रतियोगीतेमध्ये, 225 संघातून निवड झाल्याबद्दल सर्व विद्यार्थ्यांचे तसेच नृत्यदिग्दर्शकांचे अभिनंदन केले यावेळी राऊत यांनी रुपये वीस हजार विमान प्रवासासाठी मदत म्हणून देत दिल्ली मध्ये या सर्व महाविदयालयीन विद्यार्थ्यांना संसद भवन, व इतर संसदेच्या इतर वास्तू शासनाचे सुरक्षा दाखवण्याची ग्वाही दिली आहे. तसेच आचरा पिपल्स असोसिएशन चे सर्व पदाधिकारी, सर्व स्थानिक पदाधिकारी यांचे संस्थेच्या प्रगतिशील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देऊन सर्वांचे अभिनंदन ही केले.



यावेळी आमदार वैभवजी नाईक यांनी देखील सर्व विदयार्थांचे अभिनंदन केले रोख स्वरुपात आर्थिक मदत म्हणून रुपये वीस हजार देत विदयार्थ्यांनी अशा स्पर्धांमध्ये सहभाग घेऊन आपल्या शाळा कॉलेजचे तथा गावाचे नाव उज्वल करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

आचरा / प्रतिनिधी