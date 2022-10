स्वच्छ सर्वेक्षणमधील कामगिरीबद्दल नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचा गौरव

Advertisements

Municipal council staff felicitated for their performance in clean survey

वेंगुर्ले नगरपरिषदेने नुकताच स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 मध्ये पंधरा हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गटामध्ये पश्चिम विभागात 16 वा व महाराष्ट्रात 8 वा क्रमांक प्राप्त केला आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अधिकचे मार्क्स घेऊन प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. यानिमित्त आज वेंगुर्ले नगरपरिषदेच्या वतीने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला.



यावेळी वेंगुर्ले नगर परिषदेचे कार्यालयीन अधीक्षक, सफाई कर्मचारी, महिला सफाई कर्मचारी, मुकादम, पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचारी, घंटा गाडीवरील कर्मचारी, कार्यालयीन कर्मचारी अशा प्रत्येक विभागातील एका व्यक्तीचा सत्कार करण्यात आला. यामध्ये प्रशासकीय अधिकारी संगिता कुबल, बाबुराव जाधव, संतोष जाधव, मेघना घाटकर, नेहा पाटणकर, तुळशीदास नाईक इत्यादींचा सत्कार करण्यात आला.



यावेळी वेंगुर्ले नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ.अमितकुमार सोंडगे यांनी, वेंगुर्ले नगरपरिषदेस हे यश प्राप्त होण्यामध्ये शहरातील नागरिक, माजी नगराध्यक्ष, माजी उपनगराध्यक्ष, माजी नगरसेवक-नगरसेविका यांच्यासह न.प. च्या सर्व विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी भरीव कामगिरी केली. त्यामुळे नागरिकांसह हे सर्व श्रेय तुमचे आहे. असा शहरातील नागरिकांबरोबरच नगरपरिषदेच्या सर्व माजी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक, नगरसेविका आदी पदाधिकारी व नगर परिषद प्रशासनाचे सर्व कर्मचारी यांच्या गौरवास्पद कामगिरी बाबतचे कौतुक केले. आणि यापुढेही सर्वांनी यापेक्षाही चांगले काम करुया व देशात चांगला क्रमांक मिळवूया असे आवाहनही यावेळी केले. याप्रसंगी वेंगुर्ले नगर परिषदेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

वेंगुर्ले (वार्ताहर)-