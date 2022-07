विसापूर येथे वृद्ध दाम्पत्याचा खून

खटाव / प्रतिनिधी :

विसापूर (ता. खटाव) येथील वृद्ध दाम्पत्याचा खून झाल्याची घटना उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. हनुमंत भाऊ निकम (वय ७० वर्ष) व कमल हनुमंत निकम ( वय ६५ ) असे खून झालेल्या दाम्पत्याचे नाव आहे. या घटनेची नोंद पुसेगाव पोलीस ठाण्यात झाली आहे. (Murder of an elderly couple at Visapur)

विसापूर गावचे पोलीस पाटील प्रल्हाद सावंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वृद्ध दाम्पत्य हनुमंत निकम व कमल निकम यांचा खून दोन दिवसापूर्वीच झाला असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. घराच्या बाहेर दरवाज्याला कडी होती. घरातून दोन दिवस कोणतीच हालचाल होत नसल्याने शेजाऱ्यांनी निकम यांच्या घराची कडी उघडली. तेव्हा घरात दाम्पत्याचे मृतदेह निपचित जमिनीवर पडलेले होते. या दाम्पत्याच्या मृतदेहाच्या नाका तोंडातून आलेले रक्त सुकून गेले होते. कमल निकम यांच्या गळ्यातील दागिने देखील लंपास झाले आहे. ही घटना शनिवारी सायंकाळी आठच्या सुमारास ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आली. पोलीस पाटील प्रल्हाद सावंत यांनी पुसेगाव पोलीस ठाण्यात याची खबर दिली त्यानुसार पुसेगाव पोलीस ठाण्याचे पोलीस घटनास्थळावर पोहचले. पोलिसांनी पंचनामा केला. दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सातारा येथे हलवण्यात आले.