नम्रता सावंत कोकण बोर्डात एमसिव्हीसी डेव्हलपमेंट मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथम

Namrata Sawant First in Sindhudurg District in MCVC Development in Konkan Board

धी बांदा नवभारत शिक्षण प्रसारक मंडळ बांदा, या संस्थेचे कार्याध्यक्ष मिलिंद तोरसकर यांच्या हस्ते कळणे गावची सुपुत्री नम्रता पदृमलोचन सावंत हिचा कोकण बोर्डात एमसिव्हीसी डेव्हलपमेंट मध्ये मुलीतून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पहिली येऊन जिल्हाचे नाव उज्वल केल्याबद्दल नुकताच एका कार्यक्रमात सत्कार करण्यात आला.



नम्रता सावंत हिने या अगोदरही वकृत्व स्पर्धेच्या माध्यमातून जिल्हाभर नावलौकीक मिळवून दोडामार्ग तालुक्याच्या नावलौकीकात भर घातली आहे. तिला मार्गदर्शन करणारे तिचे शिक्षक यशवंत वसकर, प्रदीप परब, रसिका भिसे यांचाही सत्कार करण्यात आला. तिच्या या यशाबदृल पंचक्रोशीतून अभिनंदन होत आहे.

दोडामार्ग – वार्ताहर