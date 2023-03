निरवडे येथील खुल्या रेकॅार्ड डान्स स्पर्धेत नंदिनी बिले प्रथम

न्हावेली / वार्ताहर

Nandini Bille stands first in Open Record Dance Competition at Nirwade

निरवडे झरबाजार येथील साटम महाराज कला क्रिडा सेवा मंडळाच्या वतीने आयोजित केलेल्या पुण्यतिथीनिमित्त खुल्या रेकॅार्ड डान्स स्पर्धेत नंदिनी बिले( सावंतवाडी ) यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. व्दितीय क्रमांक समर्थ गवंडी ( रेडी ) तर पूजा राणे यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला . यावेळी मंडळांचे अध्यक्ष शामराव तानावडे, उपाध्यक्ष संजय तानावडे, सचिव सचिन बोंद्रे , खजिनदार शैलेंद्र बोंद्रे , संदिप फुके , गजानन बांदेकर , संजय मोरजकर, अजय तानावडे श्री वाडकर , राहूल शेट्ये अभिजीत तानावडे आदी मंडळांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते . या स्पर्धेचे परिक्षक म्हणून राहूल शेट्ये ( मुंबई ) व श्री वाडकर ( गोवा ) यांनी काम पाहिले . तसेच या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन हेमंत मराठे यांनी केले .